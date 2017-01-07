بالصور: عادل إمام ظهر مع شقيقه.. لن تصدّقوا الشبه بينهما!

بواسطة الأخبار -
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عادل امام

المشهد اليمني الأول | منوعات 

رغم أن الفنان المصری عادل إمام نادراً ما يحضر العروض الخاصة للأفلام، لكنه فاجأ الوسط الفني ليل الثلاثاء الماضي، بحضوره العرض الخاص لفيلم “مولانا”، وسط ترحيب كبير من كل الموجودين.

ولم تكن مفاجأة إمام عاديّة، بل أنّه حضر العرض برفقة شقيقه الأصغر عصام امام الذي لا يحتاج الى التعريف، بسبب الشبه الواضح بينهما.
يُذكر أنّ الزعيم يكبر شقيقه بسنوات عديدة.
وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، منذ فترة، صورة قديمة للشقيقين من العرض الخاص لفيلم “النمر و الأنثى” في العام 1987.

عادل امام مع شقيقه

 

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