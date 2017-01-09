المشهد اليمني الأول| خاص

يحاول تحالف العدوان بكل الطرق القيام بعمليات عسكرية في منطقة ذباب وكهبوب وباب المندب غرب محافظة تعز بالتعاون مع مرتزقته في الداخل لتحقيق مكاسب وإنجازات على الأرض، إلا ان خطط العدو باتت مكشوفة للجيش واللجان الشعبية الذين يقفون على أهبة الإستعداد وفي كامل الجهوزية للتصدي لها، بصمود أسطوري وتضحيات بطولية وإنتصارات يسجلونها في معركة الشرف والبطولة والتصدي للغزاة والمرتزقة .

حيث حقق أبطال الجيش واللجان الشعبية انتصارات وتقدما ميدانيا في جبهات ذباب وباب المندب وكهبوب خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفا بريا وبحريا وجويا نفذه تحالف العدوان بمشاركة مرتزقته على منطقة ذباب وكهبوب غرب تعز.

واوضح مصدر عسكري ان أبطال الجيش واللجان الشعبية يوصلون إلحاق الهزائم بمرتزقة العدوان في مديرية ذباب بتعز ومنطقة كهبوب بالقرب من باب المندب، وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

واشار المصدر الى ان عدد من مرتزقة العدوان لقوا مصرعهم، اليوم الأحد، إثر تدمير عدد من آلياتهم العسكرية واستهداف تجمعاته لهم في منطقة كهبوب ومنطقة الحريقية قرب باب المندب.

وحصل المشهد اليمني الأول على المشاهد الكاملة لعملية التنكيل بازلام العدوان المنافقين وجنرالات العالم في الساحل الغربي :

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