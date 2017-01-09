المشهد اليمني الأول| خاص

تطبق وحدات الجيش واللجان الشعبية إستراتيجية الأحزمة الحربية حيث إنتشرت قوات كبيرة في بني علي ومنطقة التربة المطلة على خط عدن وطور الباحة .

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول بان وحدات الجيش واللجان الشعبية تتأهب للإنقضاض على مناطق ازلام العدوان المنافقين صوب قاعدة العند الجوية حتى طور الباحة وتحرير لحج، مشيرة إلى تمكن أبطال الجيش واللجان من إستعادة ثلاثة مواقع في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان .

في المقابل في مدخل تعز من الجهة الشمالية يكبد أزلام العدوان المنافقين خسائر فادحة في الاوراح والعتاد حيث لقي 3 من المنافقين مصرعهم فيما جرح 2 آخرين في الضباب.



وأفادت المصادر الواردة من جبل حبشي عن تمكن وحدات الجيش واللجان الشعبية من تطيهر عدد من التباب في جبل العنين في جبل حبشي .

أما في جبهة مقبنة فالعدو يتكبد خسائر فادحة في الأرواح، وتواصل وحدات الجيش واللجان دكها لمواقع أزلام العدوان المنافقين بشكل يومي، قصف يحقق إصابات وخسائر مزعجة لأزلام العدوان.

وكان قد وزع الإعلام الحربي مشاهد من إنتشار أبطال الجيش واللجان في بني علي بالأعبوس في حيفان ومنطقة التربة المطلة على خط عدن وطور الباحة.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات