المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شاهد قناص يمني يصطاد جندي سعودي داخل مدرعة في موقع العش بنجران – HD

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