الرئيسية الأخبار المحلية شاهد قناص يمني يصطاد جندي سعودي داخل مدرعة في موقع العش بنجران... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد قناص يمني يصطاد جندي سعودي داخل مدرعة في موقع العش بنجران – HD بواسطة اليمن - 11/01/2017 2635 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| فيديوهات شاهد قناص يمني يصطاد جندي سعودي داخل مدرعة في موقع العش بنجران – HD شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بالصور؛ 5 بقاع في الأرض يحظر على البشر الاقتراب منها.. لماذا؟ بعد صراع الأحفاد.. هل باتت السعودية فوق رمال متحركة؟! شاهد اللحظات الأولى لمذبحة مدرسة الفلاح في نهم HD لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد