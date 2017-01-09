إرسال دبابات امريكية إلى حدود روسيا استعدادا “للحرب العالمية الثالثة”!

المشهد اليمني الأول | متابعات

تشهد مدينة بريميرهافن الألمانية استعدادات لنقل أحد ألوية الجيش الأمريكي إلى حدود روسيا

قال المتحدث العسكري الألماني بحسب “سبوتنيك” إن ثلاثة قطارات محملة بالعتاد الحربي ستغادر إقليم براندينبورغ أسبوعياً، متوجهة وجهة روسيا، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب 900 عربة من عربات السكك الحديدية، وأن إجمالي طول القطارات التي ستحمل العتاد الحربي إلى الحدود الروسية سيبلغ 14 كيلومترا.

وقرعت صحيفة “بونديسدويتشي زايتونغ” ناقوس الخطر بقولها “إن الولايات المتحدة تنقل الدبابات إلى ألمانيا من أجل الحرب مع روسيا”.

ونبه النائب الألماني ألكسندر نوي إلى أن الحكومة الألمانية تحاول أن تجعل من ألمانيا منصة لوثوب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي على روسيا.

ولنذكر هنا أن استطلاعا للرأي أعلِنت نتائجه في يوم الأحد أظهر أن سكان الدول الغربية يؤمنون بأن الحرب العالمية الثالثة ستبدأ قريبا.

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