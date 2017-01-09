الرئيسية الأخبار المحلية وصول وفد أنصار الله إلى العاصمة صنعاء قادماً من العاصمة العمانية مسقط الناطق الرسمي لحركة أنصار الله اليمنية محمد عبد السلام الأخبار المحلية وصول وفد أنصار الله إلى العاصمة صنعاء قادماً من العاصمة العمانية مسقط بواسطة اليمن - 09/01/2017 1080 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| صنعاء وصل وفد أنصار الله اليوم الاثنين 9 يناير/ كانون ثاني 2017م، إلى العاصمة صنعاء قادمين من مسقط. وأكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام في منشور له على “فسيبوك”، أن عودة الوفد جاءت بعد جولة من المفاوضات واللقاءات مع المجتمع الدولي. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب القبائل اليمنية تطلق رصاصة الرحمة على العدوان .. كتائب وتشكيلات قتالية جديدة تتوجه للجبهات للحسم أباتشي العدوان تقصف المدنيين في طريق المخا وازلامه المنافقين يرتكبون مجازر بحق نساء الأعبوس بحيفان .. وانتفاضة كبرى لأبناء تعز وإعلان مطالب نارية (تقرير) نهم من جديد تبتلع محاولة بائسة لأزلام العدوان المنافقين (تفاصيل) لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد