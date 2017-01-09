المشهد اليمني الأول| صنعاء

وصل وفد أنصار الله اليوم الاثنين 9 يناير/ كانون ثاني 2017م، إلى العاصمة صنعاء قادمين من مسقط.

وأكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام في منشور له على “فسيبوك”، أن عودة الوفد جاءت بعد جولة من المفاوضات واللقاءات مع المجتمع الدولي.