المشهد اليمني الأول| خاص

مجدداً يفشل أزلام العدوان المنافقين في زحوفاتهم في نهم متكبدين خسائر ثقيلة في معارك محسومة سبق وقد أنتقد قيادات المنافقين الخطط التي يتم فيها إقحام مجاميعهم في معركة الموت الحتمي .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول بأن ازلام العدوان المنافقين شنو زحفاً كبيراً من عدة محاور بإتجاه غرب المدفون وشمال القتب في أطراف نهم، وكالعادة كانوا ضحية محرقة جديدة وأخدود جماعي لقي فيه العشرات منهم مصارعهم فيما أصيب العشرات، وفرار من تبقى منهم .

واكدت المصادر العسركرية الواردة من نهم تمكن وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تدمير 4 آليات عسكرية في نهم في الساعات الماضية، كانت منها آليتين تم تدميرهما في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم جنوب القتب، فيما تم تدمير آلية للمنافقين تحمل معدل 23 في تباب المريحات بمنطقة المدفون، وتدمير عربة (بي إم بي) للمنافقين بصاروخ موجه في أطراف وادي ملح .

وتشهد جبهات نهم محاولات كبيرة من أزلام العدوان بأوامر العدو بغية تحقيق خرق ميداني ليتم صرفه سياسياً، إلا أن الإخفاق مصيرهم في كل محاولة .

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