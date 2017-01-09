المشهد اليمني الأول| خاص

أباتشي العدوان تقصف المدنيين في طريق المخا وازلامه المنافقين يرتكبون مجازر بحق نساء الأعبوس بحيفان .. وانتفاضة كبرى لأبناء تعز وإعلان مطالب نارية (تقرير)

مع إشتداد الهزائم التي مُني به العدوان وازلامه المنافقين، سعوا لسفك أي دماء بحق الشعب اليمني، وبحق أبناء تعز الرافضين لتمرير المخططات الصهيونية عبرهم، كانت الصفعات قوية، وكانت مدينة تعز على موعد مع إنتفاضة واسعة إحتجاجاً على إستمرار العدوان جرائمه البشعة وحصاره الأبشع .

حيث خرجت إحتجاجات ومسيرات كبرى في مدينة تعز، استنكرت إستمرار العدوان إرتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، ورفضهم لكل أشكال الكهنوت التي تمارسه عصابات التكفير وحزب الإصلاح الإخواني التي تسيطر على أحياء سكنية في المدينة، وتنهب الأسواق والمحلات وتفرض الجبايات على المواطنين .

وأكدت مصادر محلية للمشهد اليمني الأول قيام منافقي العدوان بإرتكاب جريمة شرف مخزية بإستهدافهم لمنزل مواطن في منطقة الزبيرة في الأعبوس بحيفان، قصف تسبب بإصابة 4 نساء من أسرة المواطن .

بدوره إرتكب العدوان، مجزرة بحق المواطنين في طريق المخا – باب المندب، بإستهدافهم بمروحية الأباتشي، وهي جريمة إبادة تضاف للسجل السعودي الدموي في اليمن .

يأتي ذلك بعد هزائم كبيرة تكبدها العدوان وازلامه المنافقين من المدينة التي حاولوا تعبيدها لدبابات ومدرعات الغزاة بالمال والإعلام والعسكر، وانجازات عسكرية وأمنية جرى فيها تفكيك عبوتين ناسفتين أمام معسكر الإذاعة، وانفجار ثالثة دون وقوع إصابات .

وبحسب المصادر العسكرية فقد أوضحت للمشهد اليمني الأول، بان العدو حاول الإستمرار بعملياته في العمري والساحل الغربي استهداف السلسلة الجبلية في العمري ومعسكر الإمام بعدة غارات.

من جانبه حضرت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية بقصف صاروخي يستهدف تجمعات المنافقين في جبل جرداد، وقصف مدفعي آخر على تجمعات المنافقين في جبل راسان في مديرية الوازعية، حقق إصابات مباشرة في صفوف العدو .

نظم ملتقى التظامن الوطني لأبناء محافظة تعز صباح اليوم الاثنين 9 يناير2017م بالعاصمة صنعاء وقفة أحتجاجية تظامنا مع الدولة لدعم أنقاذ تعز ومواجهة العدوان.

وقد أكد أبناء محافظة تعز من خلال الوقفة الاحتجاجية رفضهم للعدوان و أستمرارهم وصمودهم في مواجهته والدفاع عن الوطن. بالأضافة الى دعمهم لجهود الدولة في أنقاذ تعز ورفع المعاناة عن أبنائها.

هذا وأكد أبناء محافظة تعز من خلال وقفتهم دعمهم وتأييدهم للمجلس السياسي الاعلى وحكومة الانقاذ الوطني في أنقاذ تعز ومواجهة العدوان وتسير شؤون الدولة اليمنية وفرض سلطة النظام والقانون على كامل التراب اليمني.

وقد طالب أبناء محافظة تعز من خلال الوقفة بالاتي:-

1- سرعة أنقاذ محافظة تعز وإعادة الامن والاستقرار والامان والسلام وسلطة القانون اليها .

2- إغاثة ورعاية النازحين والمهجرين قصرا من أبناء المحافظة في كافة مناطق تواجدهم وسرعة العمل علة إعادتهم الى منازلهم وتأمين كافة الوسائل والسبل في تحقيق ذلك.

3- معالجة ورعاية الجرحى وأسر الشهداء وتأمين أفضل الظروف المعيشية لهم ولأسرهم.

4- محاكمة الخونة والعملاء وكافة القيادات والعناصر التي أستجلبت العدوان وشاركتة في عدوانها وأرتكبت جرائم القتل والسحل والذبح للمواطنين ونهب وسلب ممتلكاتهم وتشريدهم من منازلهم.

5- وطالب أبناء محافظة تعز الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية وكل أحرار العالم بالامتثال الكامل بالتزاماتهم بموجب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي وذلك من خلال أصدار قرار فورى بوقف العدوان السعودي وحلفاءة على اليمن ومعاقبة دول العدوان .

6- وفي ختام الوقفة وجهة أبناء محافظة تعز نداء الى كل المغرر بهم بسرعة أستغلال قرار العفو العام والاستفادة منة في العودة الجادة الى الصواب كما وجهو نداء الى كافة أبناء الشعب اليمني للوقوف صفا واحدا الى جانب الجيش واللجان الشعبية الذي يسطروا أروع الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان.

شاهد صور من وقفة أبناء تعز ضد العدوان

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