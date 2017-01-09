هذا ما وجده العلماء على سطح كوكب بلوتو…

المشهد اليمني الأول |منوعات
وجد العاملون في وكالة الفضاء الدولية “ناسا” برجا ضخما من الجليد على كوكب بلوتو.
ووفقا لموظفي الوكالة، وجد برج هائل من الجليد على سطح كوكب بلوتو، حيث أطلقوا على هذا البرج اسم ” Penitentes”.
وخلص الباحثون إلى أن هذا الجبل لا يتكون من الماء، ولكن يتكون من عدة أنواع من الصخور، حيث بلغ ارتفاع البرج حوالي 4.9 متر.
هذا ونشرت صور هذا البرج الجليدي في عام 2015، التي قام بها مسبار “New Horizons”.
وقد علل العلماء تكون هذا البرج بتبلور الهطولات المطرية في غلاف الكوكب من فلوريد البوتاسيوم، والتي نشأت على خلفية انخفاض درجات الحرارة.
ويعتقد بعض العلماء أن هذا البرج يتكون جزئيا من الجليد والذي بدوره يشير إلى وجود الماء على سطح هذا الكوكب.