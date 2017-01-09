المشهد اليمني الأول| خاص

القبائل اليمنية تطلق رصاصة الرحمة على العدوان .. كتائب وتشكيلات قتالية جديدة تتوجه للجبهات للحسم.

في صورة ملحمية أسطورية، أطلقت القبائل اليمنية رصاصة الرحمة على العدوان الذي أسرف في إجرامه على إمتداد الوطن اليمني، حيث كشفت عن تشكيلات وكتائب قتالية جديدة تم إعدادها للدخول إلى ساحات الوغى للحسم العسكري بعد تمادي العدوان منافقيه ورفضهم لأي حلول سلمية .

وانطلاقا من واقع الشعور بالمسؤولية تجاه العدوان السعودي الأمريكي الغاشم وحصاره الظالم المستبد بحق الشعب اليمني العظيم واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بضرورة تكاتف الجميع لمواجهة العدوان ورفد الجبهات بالرجال والمال، تحركت القبائل اليمنية لوقف عربدة وغطرسة المملكة السعودية وإيقاف جرائمها المجنونه بحق اليمن أرضاً وانساناً .

والبداية من مهرجان رفد الجبهات الذي اقامه ابناء قبيلة ” الحيمة الداخلية ” برفد عموم جبهات القتال للتصدي للعدوان السعودي الامريكي، والتي أقامت اليوم عرض عسكري مهيب لدفعة عسكرية تخرجت صباح اليوم .

وتخلل العرض كلمة لمحمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية، أكد فيها على أن السلاح الأمريكي تم النيل منه “بولاعة” مشيداً بابناء حيمة وبما قدموه من نضال في سبيل معركة الإستقلال من النفوذ الاستعماري والرجعي .

من جانبها أقامت قبائل المحويت عرضاً عسكرياً مهيباً لوحدات من الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عكست مدى الجاهزية العسكرية الإحترافية والروح المعنوية العالية والاندفاع الكبير نحو ساحات المواجهة لملاقاة فلول العدوان ومنافقيه لتلقينهم دروسا في الحمية والاباء و البطولة والشجاعة باعثين برسالة للعدوان مفادها عودوا ادراجكم فارين على اقدامكم قبل أن تعودوا في توابيت الموت المحتم.

بدورهم سير مزارعي محافظة المحويت اليوم قافلة مدد مما تنتجة الاراضي الزراعية في المحافظة من محاصيل حبوب الذرة والدخن وغيرة تقدر كمياتها بااكثر من 500 قدح دعماً لابطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات القتال للدفاع عن الوطن ووحدته واستقلاله .

كما تخرجت يوم أمس الأحد 8 يناير الموافق 10 ربيع اخر 1438هـ دفعة قتالية جديدة حملت اسم دفعة الشهيد الخيواني والتي شارك فيها العشرات من الكوادر الإعلامية من معظم الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة اضافه الى عدد من النخب الثقافيه وقادة الرأي في المجتمع.

وتعتبر هذه هي الدفعه العسكرية الثالثه للإعلاميين اليمنيين وقادة الرأي التي تأتي في اطار التعبئه الجهاديه والاعداد في مواجهة العدوان السعودي الامريكي مؤكدة حالة الجهوزية القتاليه لدى كافة ابناء الشعب اليمني بمختلف تخصصاتهم واعمالهم لمواجهة قوى الغزو والعدوان .

ويرى مراقبون بأن إقبال اليمنيين بكثافة على معسكرات التدريب بمختلف فئاتهم، عامل ردع لرهانات العدوان، وتأكيد على عزم اليمنيين لمواجهته حتى اخر رمق وجيلا بعد جيل، كما أعلنها قائد الثورة “السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي” .

وقد حصل المشهد اليمني الأول على صور من تلك العروض للكتائب، نعيد نشرها كاملة .

صور من اختتام مهرجان رفد الجبهات الذي اقامه ابناء قبيلة “الحيمة الداخلية” برفد عموم جبهات القتال للتصدي للعدوان السعودي الامريكي بتخرج دفعة عسكرية صباح اليوم بعرض عسكري بالإضافة الى رفد الجبهات بقافلة غذائية .

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صور من قافلة غذائية وعرض عسكري لقبائل عدد من مديريات محافظة المحويت

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دفعة الشهيد الخيواني الدفعة العسكرية الثالثة للإعلاميين اليمنيين وقادة الرأي

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