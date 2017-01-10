جريمة مروعة تهز دولة عربية… هذه هي التفاصيل؟!

المشهد اليمني الأول | متابعات

قامت أم إماراتية بضرب ابنها البالغ من العمر 14 عاماً بعنف، مما أدى إلى نقله للمشفى لتلقي العلاج لكنه توفي متأثراً بجراحة.

وقالت الخادمة الإندونيسية لمحكمة دبي الجنائية إن سيدتها التي تبلغ من العمر “33 عاماً”، كانت تستخدم العنف في كثير من الأحيان تجاه طفلها بلا رحمة، مضيفة أنها “وجدت الأم ذات مرة تضغط على بطن الطفل بقوة وعندما لاحظت وجودها توقفت عن ذلك”.

وأكدت صحيفة “آراء” الإخبارية أن الطفل كان يبكي بإستمرار ليلاً، والوقت الذي لا يسمع فيه بكاء الطفل عندما يكون الأب في المنزل.

بدورها، قالت شقيقة المتَّهمة إنها كانت تلاحظ دائماً وجود الكدمات والخدوش على وجه الطفل، مضيفة أنها لاحظت وجود اللون الأزرق على قدم الطفل حيث كانت والدته تستخدم غطاء رأسها لربط قدم الطفل في السرير. ولا تزال التحقيقات مستمرة قبل إعلان الحكم النهائي على الأم.

المصدر: شاشة نيوز

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