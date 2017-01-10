بالصور ..الزعيم صالح يوجه صفعة قوية للعدوان بعد عامين من بدايته !! “تفاصيل “

بواسطة الأخبار -
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المشهد اليمني الأول |خاص 

في خطوة أعتبرها مراقبون انها الأجرى  للرئيس السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح جال اليوم في أسواق العاصمة صنعاء مع افراد حراسته على متن سيارتين.

واعتبر المراقبون أيضا ان هذه الخطوة تمثل صفعة قوية للعدوان بعد عامين من بدايته التي فرضت حصار خانق على اليمن

وتفاجأ متسوقون بالزعيم صالح يتجول في سماء مول بالعاصمة الذي افتتح مؤخرا في شارع الخمسين بالعاصمة وسارعوا لأخذ صور تذكارية مع الزعيم

واحتشد عشرات المواطنيين حول الزعيم صالح اثناء تجولة في المول التجاري بالعاصمة لمصافحته واخذ الصور التذكارية معه.

شاهد الصور ؛؛؛؛

 

 

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