المشهد اليمني الأول| خاص

تعاني قوات الحرس العائلي السعودي ووحداته العسكرية من عمليات الفتك اليمني على المسرح الحدودي في جيزان وعسير، معاناة أفقدتهم صوابهم وأجبرتهم على قصف مواقعهم في أكثر من مناسبة، كما لجأت السعودية لفتح عدة جبهات قبالة صعدة بغرض إستنزاف وحدات الجيش واللجان الشعبية بدون جدوى، حيث إستمرت العمليات وبوتيرة متصاعدة كبدت السعودية خسائر فادحة بالأوراح والعتاد في عقر دارها .

وبحسب المصادر العسكرية الواردة من جيزان للمشهد اليمني الأول فقد تمكت وحدات الجيش واللجان الشعبية من تدمير أربع آليات عسكرية سعودية، ثلاث منها تم تدميرها في قصف مدفعي استهدف تجمعا للآليات السعودية في مثلث الركبة، وآلية تم تدميرها بصاروخ كورنيت موجة في جبل العزة .

واكدت المصادر مصرع أربع جنود لجيش بني سعود العائلي في جيزان في عمليات وحداتالقناصة في الجيش واللجان الشعبية، حيث تم قنص جنديين سعوديين في تبة الضبرة، وجندييت آخرين في موقع الفريضة العسكري السعودي بجيزان .

من جانبها دكت وحدات مدفعية التابعة للجيش واللجان الشعبية مواقع وتجمعات جيش بني سعود العائلي في الخوبة الشمالية وكبري الخوبة وموقع حرس الحدود في الخوبة وقرية الدفينية، وموقع المستحدث الجديد في الغاوية، وموقع عسكري في البيت الأصفر في الغاوية اشتعلت النيران فيه، فيما هرعت سيارات الإسعاف إثر دك الجوازات في الطوال ووقع قلى وإصابات في صفوفهم. كما تم دك مرابض مدفعية الجيش السعودي خلف ملحمة وموقع قائم زبيد، ودك تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب تبة الرمضة بالطوال .

إلى ذلك وفي عسير .. كان الوضع مماثلاً نوعا ما، وتمكنت وحدات الجيش واللجان الشعبية، من إدامة عملياتها وبوتيرة عالية، تسببت بخسائر فادحة لجيش النظام السعودي وآلياته، حيث أفادت المصادر الواردة من عسير للمشهد اليمني الأول، تمكن وحدات الجيش واللجان من تدمير آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود في موقع النشمة ومصرع وإصابة من على متنها، فيما قنصت وحدات القناصة جندي سعودي في رقابة موقع النشمة بالربوعة في عسير المحتلة .

من جانبها دكت وحدات الصاروخية والمدفعية مواقع وتجمعات الجيش العائلي لبني سعود في تبة عامر و نفذ علب، وموقعي ملطة والشبكة محققة إصابات مباشرة .

فيما أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على موقع مستحدث خلف اتصالات العرق، كما لقي عدد من جنود الجيش العائلي السعودي مصرعهم واصيب آخرون، كما شوهد هروب للآليات في استهداف مدفعي مكثف لموقع الشرقية في الربوعة .

من جانبه وزع الإعلام الحربي مؤخراً مشاهد من قلب الحدود لعمليات الجيش واللجان الشعبية بقصف مواقع جيش بني سعود وإحراقها .

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