المشهد اليمني الأول| خاص

في مجزرة جديدة ترتكبها آلةالقتل السعودية الأمريكية في اليمن، أقدم طيران العدوان السعودي الأمريكي على إرتكاب مذبحة بحق الإنسانية بإستهداف مدرسة في نهم أسفرت عن إستشهاد وإصابة 23 طالب وطالبة ومدرس ومدني .

مصادر محلية في مديرية نهم في أفادت للمشهد اليمني الأول بأن طيران العدوان السعودي الأمريكي استهدف بعدد من الغارات مدرسة الفلاح بيت معصار في مديرية نهم ما أدى إلى استشهاد 8 من طلاب وطالبات المدرسة وجرح 15 آخرين بينهم وكيل المدرسة في حصيلة أولية.

وأشارت المصادر إلى أنه فرق الإنقاذ والإسعاف قامت على الفور بمهام الإنقاذ والإسعاف وانتشال الضحايا من بين الأنقاض .

من جانبها أدانت النقابة الوطنية للتعليم العام بمحافظة صنعاء، في بيان لها اليوم القصف الذي استهدف مدرسة الفلاح، وحملت التحالف والمجتمع الدولي كامل المسئولية عما يحدث للطلاب، ودعت إلى وقفات احتجاجية تفضح جرائم العدوان بحق الإنسانية في اليمن .

بدورها نددت وزارة التربية والتعليم في اليمن استهداف العدوان السعودي الغاشم لمُحيط مدرسة الفلاح بمنطقة مزة بني زتر بمديرية نهم محافظة صنعاء بثلاث غارات أسفرت عن استشهاد 8 وجرح 15 من طلاب المدرسة أثناء عودتهم إلى منازلهم .

واستنكر البيان بأشد العبارات هذا العمل الاجرامي الجبان الذي يستهدف التعليم في بلادنا وفلذات اكبادنا في عملية إجرامية بربرية ممنهجة يواصل من خلالها العدوان استهداف المنشأت التعليمية من خلال جريمة بشعة منافية للمواثيق والقوانين الدولية التي لا تسقط بالتقادم .

وحمل البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان المسؤولية إزاء استمرار هذا العدوان الهمجي في ظل الصمت الدولي المطبق جراء الجرائم التي يشنها العدوان على شعبنا اليمني العظيم.

من جانبه أدان المجلس السياسي الأعلى المذبحة المروعة بحق الطلاب والطالبات في نهم، وأعرب- بيان صادر عن رئيس المجلس السياسي الأعلى، عن خالص العزاء لأسر الضحايا والمصابين، مؤكداً لهم أن مثل هذه الاعمال القذرة لن تفلت من العقاب ولن تسقط بالتقادم ولن تزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا كما أنها لن تنجح في جر اليمن إلى المواجهة بالمثل واستهداف المدنيين وستستمر الجبهات في استهداف قوة العدو وتكبيده الخسائر في ميادين المواجه.

وتوعد المجلس برد الصاع صاعين في كل جبهات القتال البعيده عن المدنيين.. كما حمل البيان المجتمع الدولي الصامت والخائر أمام آلة المال السعودي والخليجي والسفه الأمريكي مسئولية ما يرتكب في اليمن من مجازر وجرائم متتالية بحق المدنيين الأبرياء .

كما دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام بشدة اقدام العدوان السعودي على قصف مدرسة الفلاح بمديرية نهم محافظة صنعاء اليوم ما ادى الى استشهاد 8 من طلاب وطالبات المدرسة واصابة 15 اخرين في حصيلة أولية .

واكد المصدر ان هذه الجريمة الشنعاء تضاف الى قائمة سجل جرائم الحرب التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الاطفال والنساء والمدنيين اليمنيين منذ قرابة العامين وسط صمت دولي مطبق ومخ ز .

ودعا المصدر المنظمات الدولية المهتمة بالتربية والتعليم الى الخروج عن صمتها وممارسة مسؤولياتها تجاه جرائم العدوان السعودي وحلفائه واتخاذ مواقف تتناسب ومسؤولياتها القانونية والاخلاقية والانسانية ،مجددا مطالبة الامم المتحدة باعادة النظام السعودي وحلفائه الى قائمة العار الخاصة بقاتلي الاطفال كأقل واجب عليها ازاء هذه الجرائم التي تستهدف اطفال اليمن ،وداعيا في الوقت نفسه مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤوليته تجاه الشعب اليمني باصدار قرار ملزم بايقاف العدوان ورفع الحصار .

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