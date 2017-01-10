المشهد اليمني الأول| تقرير – فادية العبسي

واصلت الاجهزة الامنية واللجان الشعبية من توجيه ضرباتها للعدوان والمرتزقة، بافشال مختلف مخططاتهم في مختلف محافظات الجمهورية.

حيث افاد مصدر امني لاذاعة وطن ان الاجهزة الامنية واللجان الشعبية ضبط اليوم الثلاثاء في مديرية ارحب بمحافظة صنعاء (١٢١)صاروخ كاتيوشا و2 رشاشات شيكي بعد عمليات رصد ومتابعة لعناصر من المنافقين العملاء في صف العدوان.

تأتي هذه العملية بعد يوم واحد من عملية مماثلة وفي نفس المديرية في منطقة الرجو، حيث ضبطت الاجهزة الامنية واللجان مائة وأثنين وعشرين صاروخ نوع كاتيوشا وسيارة نوع فورد عليها قاعدة إطلاق صواريخ مكونة من ست خانات، بالإضافة إلى خمسين قذيفة نوع بي 10، وثلاثين قذيفة دبابة وثلاث قذائف أر بي جي وخمسة وثمانين شنطة ذخيرة رشاش عيار 23 وستة عشر شنطة ذخيرة رشاش عيار ١٢.٧.

وفي سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية امس الاثنين من تفكيك عدد من العبوات الناسفة في عدد من المحافظات حيث افاد مصدر امني لاذاعة وطن عن تفكيك الاجهزة الامنية واللجان عبوة ناسفة زرعت على الطريق العام بمدينة عمران.

كما فككت عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين أمام معسكر الإذاعة بمنطقة الحوبان في مديرية التعزية، محافظة تعز فيما انفجرت ثالثة بذات المنطقة.

تقرير لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تمكنت من تفكيك ألف وست مائة وسبعة وسبعون عبوة ناسفة خلال العام الماضي في عدد من محافظات الجمهورية.

وأوضح التقرير أن العبوات استهدفت أسواق عامة ومساجد ومداس ونقاط وحواجز أمنية وشخصيات أمنية وعسكرية وسياسية واجتماعية وعبوات أخرى استهدفت مناطق محلات ومنازل المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه تم القاء القبض على مائة وثلاثة وعشرون متهماً من المتورطين في زرع العبوات الناسة خلال الفترة نسفها.

ووفقاً للتقرير فإن تفكيك هذا العدد الكبير من العبوات الناسفة أسهم في إنقاذ الالاف من أرواح المواطنين، كما يظهر حجم المؤامرات الإجرامية التي يتعرض لها البلاد، والتي يقابها يقظة رجال الأمن واللجان الشعبية.

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات