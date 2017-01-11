الرئيسية الأخبار المحلية تعرف على الإنجازات الأمنية التي تسببت بإنهيار المنافقين في الجوف الأخبار المحليةفيديوهات تعرف على الإنجازات الأمنية التي تسببت بإنهيار المنافقين في الجوف بواسطة اليمن - 11/01/2017 500 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| الجوف إنجازات أمنية في الجوف وفشل قوى العدوان في تنفيذ مخططاتها الإجرامية. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بالصور؛ 5 بقاع في الأرض يحظر على البشر الاقتراب منها.. لماذا؟ بعد صراع الأحفاد.. هل باتت السعودية فوق رمال متحركة؟! شاهد اللحظات الأولى لمذبحة مدرسة الفلاح في نهم HD لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد