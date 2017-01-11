المشهد اليمني الأول| فيديوهات

شاهد صواريخ الكاتيوشا التي تم ضبطها بحوزة خلايا نائمة في أرحب صنعاء، حيث عثرت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية على مخزن أسلحة بمديرية أرحب محافظة صنعاء .

وكان قد أوضح مصدر أمني للمشهد اليمني الأول بأن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وبعد عمليات رصد وتحريات ومتابعة عثرت على هذا المخزن بمديرية أرحب والذي يحتوي على (121) صاروخ كاتيوشا ورشاشين شيكي.

وأشار المصدر إلى أنه تم إحالة المضبوطات مع المتهمين إلى الإجراءات القانونية لاستكمال التحقيقات ومعرفة بقية المتورطين لضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء ما يقترفونه بحق الوطن والمواطن.

وثمن المصدر تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في إطار دور المجتمع الهام في تعزيز الأمن والاستقرار . مؤكداً أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأن الوطن والمواطن.

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