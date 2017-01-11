المشهد اليمني الأول| خاص

تلقى أزلام العدوان المنافقين في تعز ضربة قاصمة بمصرع قائد جبهة حبشي أثناء محاولاتهم فتح جبهة جديدة بغية تشتيت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية .

مصادر عسكرية أكدت للمشهد اليمني الأول بأن زحفاً كبيراً لأزلام العدوان المنافقين تم كسره ودحره بالتوازي مع زحف مماثل باتجاه تبة النوبة والدار الشرقي والعويد والحصن في مدرية مقبنة لأهداف تشتيت الجيش واللجان والتفرغ لمعارك الساحل الغربي .

وبينت المصادر بان خسائر فادحة مني بها أزلام العدوان المنافقين حيث والتحضيرات كانت من جانب الجيش واللجات على اعلى المستويات، مشيرةً إلى أن عشرات المرتزقة لقوا حتفهم في جبل حبشي بينهم قائد جبهة نهم المرتزقة “رشاد الشمساني” ، كما لقي العشرات مصارعهم في جبهات مقبنة .

وذكرت المصادر بان قصفاً للجيش واللجان دك تجمعات المنافقين في جبل الخضر بمديرية جبل حبشي، فيما تم استهداف تجمعات المنافقين في منطقة الاقروض، وتبة شبيبة في مديرية مقبنة .

وكان قد لقد عدد من المنافقين مصارعهم أمام الأمن المركزي بالمدينة، فيما لقي إثنين من المنافقين مصرعمها جوار تبة الشماسية .

ووزع الإعلام الحربي مشاهد حية من دحر زحف لأزلام العدوان المنافقين على جبل التبيع في جبهة حمير بمديرية مقبنة تعز.

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