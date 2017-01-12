المشهد اليمني الأول| خاص

خيبة وانهيار للمنافقين في شبوة .. والإعلام يوثق الهزيمة بصاروخ زلزال2 الفتاك ومشاهد للآليات التي دمرها الأبطال في عسيلان HD

تلقى أزلام العدوان المنافقين هزيمة ثقيلة في جبهات شبوة والتي تم فتحها مؤخراً بغية تحقيق أي إنجاز عسكري يتم صرفه سياسياً، حيث حضرت وحدات الجيش واللجان الشعبية وأثبتت جهوزيتها الكاملة لأي تطورات ميدانية .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الاول، بأن أزلام العدوان المنافقين تقهقهروا وتراجعوا في أكثر من جبهة جارين وراءهم الهزيمة الثقيلة، حيث تمكنت وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية من تطهير منطقة طوال السادة بالكامل مع التباب الرملية، وأشارت المصادر لمصرع وإصابة العشرات من المنافقين .

وبينت المصادر أن أعداد كبيرة هي الأخرى لقت مصرعها في قصف مدفعي على المنعطف بعسيلان كما شوهدت سيارات الإسعاف تهرع للمكان، وأكدت المصادر تمكن وحدات الجيش واللجان من تدمير طقمين للمنافقين .

وفي عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية لقي قائد الكتيبة الرابعة باللواء 26 التابع للمنافقين وإليكم الأسماء:

– قائد الكتيبة الرابعة المنافق العقيدهمدان النهمي المرادي

وكلاً من:

1-العقيد عبدالرحيم حمدان النهمي المرادي

2-أحمد محسن السالمي الجناحي المرادي

3-ناصر محمد النهمي المرادي.

4- عبدالله صالح النهمي المرادي.

5- عمر علي عبدالله النهمي المرادي

6-عبدالحميد مبارك حسين قران المرادي

كما لقي القيادي المنافق ” راشد مفرح بحيبح ” نجل ما يسمى بـ قائد اللواء 26 المعين من قبل العدوان والذي مصرعه اليوم على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية باتجاه منطقة الساق بمحافظة شبوة. وحصل المشهد اليمني الأول على أسماء المنافقين الذين لقو مصرعهم مع القيادي المنافق راشد مفرح بحيبح وهم: 1_ إسماعيل محمد بحيبح 2_ علي شائع هصام 3_ جلال محمد جعره 4_ نايف عبدالله الطهيفي 5_ صالح مبخوت الطهيفي 6_ حسن جعفل الطهيفي 7_ محمد أحمد الطهيفي، كما تم تأكيد جرح القيادي المنافق احمد صالح العقيلي .

مراقبون أعتبروا بأن ماحدث في شبوة سبب خيبة كبيرة لأزلام العدوان العدوان المنافقين، سيما في ظل خلافات متفاقمة تشهدها أوساطهم، إثر تعند حزب الإصلاح وإرادة بالتفرد وإظهار نفسه قائد الحملات .

وكان الإعلام الحربي قد وزع مشاهد من لحظات إطلاق صاروخ زلزال2 في شبوة، ومشاهد للآليات التي دمرها الأبطال في عسيلان.

وهنا صور من مشاهد وزعها الاعلام الحربي لجثث منافقي العدوان والغنائم التي حصل عليها ابطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساق .

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