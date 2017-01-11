المشهد اليمني الأول| خاص

شاهد اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة الفلاح في نهم .. مجزرة راح ضحتها 8 شهداء جلهم من الطلاب مع وكيل المدرسة، فيما أصيب 15 طالب وطالبة .
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