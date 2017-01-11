الرئيسية الأخبار المحلية شاهد اللحظات الأولى لمذبحة مدرسة الفلاح في نهم HD الأخبار المحليةفيديوهات شاهد اللحظات الأولى لمذبحة مدرسة الفلاح في نهم HD بواسطة اليمن - 11/01/2017 612 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| خاص شاهد اللحظات الأولى لمجزرة مدرسة الفلاح في نهم .. مجزرة راح ضحتها 8 شهداء جلهم من الطلاب مع وكيل المدرسة، فيما أصيب 15 طالب وطالبة . شاهد أيضاً التقرير: مذبحة سعودية أمريكية بحق الإنسانية في اليمن .. استشهاد طلاب وطالبات في مذبحة مدرسة الفلاح بنهم وتنديد محلي واسع شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب بالصور؛ 5 بقاع في الأرض يحظر على البشر الاقتراب منها.. لماذا؟ بعد صراع الأحفاد.. هل باتت السعودية فوق رمال متحركة؟! عاجل: طلاب جامعة صنعاء يحتشدون أمام رئاسة الجامعة تنديداً بالمذبحة التي إرتكبها العدوان مدرسة الفلاح في نهم لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد