المشهد اليمني الأول| خاص



زار عضو مجلس العموم البريطاني اندرو ميتشل والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن جيمي ماكجولدريك اليوم محافظة صعدة ضمن زيارته إلى اليمن للإطلاع على الوضع الإنساني والتطورات السياسية .

وكان في استقباله محافظ المحافظة محمد جابر عوض وعدد من وكلاء المحافظة ومسؤولي السلطة المحلية ، حيث قام الوفد بزيارة مكتب البرنامج الوطني لنزع الألغام فرع صعدة واستعرضوا مع مدير البرنامج نماذج عن عمل البرنامج وكيفية استمراره في ظل استمرار العدوان الغاشم وكذلك بعضاً من الأعمال التي قام بها فريق البرنامج من نزع للألغام وتفكيك للقنابل العنقودية مع اللجان الشعبية في عدد من مديريات المحافظة .

كما قدم البرنامج عينات من الأسلحة العنقودية البريطانية المحرمة التي قصفت بها المحافظة وأدت إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين في أغلب المديريات.

محافظ المحافظة رحب بالوفد ، وثمن زياتهم إلى المحافظة للإطلاع على حجم الدمار الذي لحق بالمحافظة بجميع مديرياتها نتيجة الأسلحة الفتاكة آملاً أن تتوقف المملكة المتحدة عن تصدير هذه الأسلحة المحرمة إلى النظام السعودي المجرم كونها بذلك تعد شريكة في كل جرائمه الوحشية.

من جانبه شكر اندرو ميتشل قيادة المحافظة على الترحيب به ، وأشاد بعمل البرنامج الوطني الشجاع في ظل هذه الظروف ، مؤكداً ان القنابل العنقودية المحرمة بيعت للمملكة السعودية في وقت سابق وأن المملكة المتحدة توقفت عن صنع وتصدير هذه الأسلحة حسب قوله ..مشيراً إلى أنها أسلحة دفاعية وليست هجومية وأنه يشعر بالانزعاج لإعادة استخدامها إلا أنه لم يفصح بأي موقف لمجلس العموم جراء استمرار تدفق هذه الأسلحة المحرمة إلى السعودية.

كما اطلع الوفد على بعض الدمار الذي حل بالبنية التحتية لممتلكات المواطنين والمنشآت الخدمية والحكومية ، واتجه بعدها إلى مستشفى الجمهوري لزيارة قسمي الأطفال والكلى وبعض الأقسام الأشد تضرراً من العدوان والحصار المستمر ، مختتماً زيارته بجولة سريعة لمدينة صعدة القديمة وما حل بها من الدمار الشامل.

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