المشهد اليمني الأول| خاص

شنت وحدات القوة الصاروخية قصف عنيف على مواقع جيش العودية الفرار في ننجران المحتلة .

مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول بأن مواقع العدو السعودي في نجران، تعرضت لقصف صاروخي عنيف، مبيناً أنها دكت تجمعات قبالة منفذ الخضراء بصاروخ طراز أوراغان الروسي .

فيما دكت صلية من صواريخ الكاتيوشا موقع مطرح الخشم، خلف رقابة السديس واستهداف المطار القديم .

ودكت وحدة المدفعية قيادتي الحماد وعليب بقذائف المدفعية وموقع مستحدث بالقرب من قيادة الحماد ومرابض الهاون للجيش السعودي خلف قيادة عليب .

وكان الإعلام الحربي قد وزع مشاهد لدحر زحف للجيش السعودي على موقع الشبكة وتدمير بعض الآليات، ومشاهد أخرى لاستهداف تجمعات للجيش السعودي بقذائف المدفعية في موقع الضبعة العسكري.

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