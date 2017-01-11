المشهد اليمني الأول| خاص
شنت وحدات القوة الصاروخية قصف عنيف على مواقع جيش العودية الفرار في ننجران المحتلة .
مصادر عسكرية أفادت للمشهد اليمني الأول بأن مواقع العدو السعودي في نجران، تعرضت لقصف صاروخي عنيف، مبيناً أنها دكت تجمعات قبالة منفذ الخضراء بصاروخ طراز أوراغان الروسي .
فيما دكت صلية من صواريخ الكاتيوشا موقع مطرح الخشم، خلف رقابة السديس واستهداف المطار القديم .
ودكت وحدة المدفعية قيادتي الحماد وعليب بقذائف المدفعية وموقع مستحدث بالقرب من قيادة الحماد ومرابض الهاون للجيش السعودي خلف قيادة عليب .
وكان الإعلام الحربي قد وزع مشاهد لدحر زحف للجيش السعودي على موقع الشبكة وتدمير بعض الآليات، ومشاهد أخرى لاستهداف تجمعات للجيش السعودي بقذائف المدفعية في موقع الضبعة العسكري.