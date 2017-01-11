المشهد اليمني الأول – خاص

تحت عنوان “استهداف طلاب المدارس بصمة صهيونية” قام طلاب جامعة صنعاء صباح اليوم الأربعاء 11 يناير/ كانون ثاني 2016م، وقفة طلابية أمام البوابة الشرقية لجامعة صنعاء.

وحملت الوقفة العديد من الهتافات المعبرة والساخطة ضد استهداف العدوان للطفولة والمدارس . وقد أكد الطلاب كذلك بأن العدوان هو من يريد خلخلة العملية التعليمة داخل جامعة صنعاء من خلال ادواته وهو كذلك من تسبب في قطع الرواتب.

وكما أكد الطلاب خلال الوقفة تنديدهم بالمجازر البشعة التي يرتكبها العدوان ضد الاطفال بعد كل هزيمة لهم في ارض المعركة.

وقد اكد بيان الوقفة على الإدانة الشديدة لمجازر العدوان وخاصة مجزرة يوم امس بحق مديرية نهم الصامدة في وجوه الغزاة ومرتزقتهم. مشيرين بأن لكل ظالم نهاية، وأن الرد مشروع في الميدان .

وحصل المشهد اليمني الأول على صور من الوقفة التي أقيمت صباح اليوم أمام البوابة الشرقية للجامعة .

شارك عبر Telegram

WhatsApp



التعليقات

تعليقات