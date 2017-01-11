المشهد اليمني الأول – متابعات

قالت مصادر عسكرية ميدانية أن القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية دكت اليوم بصاروخ باليستي من طراز ” زلزال ـ 1 ” معاقل رئيسية لمرتزقة العدوان السعودي في منطقة وادي هراب بالعقبة في محافظة الجوف، مشيرة إلى أن الصاروخ اصاب هدفة بدقة عالية ملحقا خسائر فادحة في صفوف المرتزقة.

كما أفاد المصدرالعسكري أن وحدات الجيش واللجان صدت محاولات للمرتزقة للزحف بمنطقة القويحش موقعة عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم ،حيث فر المرتزقة تاركين جثث بعض قتلاهم.

وأكد المصدر بأن مدفعية الجيش واللجان دكت تجمعات مرتزقة العدوان بعدد من قذائف المدفعية بمنطقة الباحث بمديرية الغيل اسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأضاف المصدر العسكري أن قوات الجيش واللجان تمكنت من تدمير طقم عسكري للمرتزقة في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.

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