المرتزقة يتكبدون خسائر فادحة في الأنفس والعتاد في ميدي ونجران وعسير وجيزان

المشهد اليمني الأول _ متابعات

استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية اليوم الأربعاء، تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب تبة البلبة وصحراء ميدي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

و في الجهة المقابلة من جبهات ماوراء الحدود دمرت وحدات من الجيش واللجان الشعبية اليوم ثلاث آليات عسكرية ودكت عدد من مواقع العدو السعودي بجيزان وعسير ونجران.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية في الربوعة، وأخرى شرق معسكر البقع قبالة نجران.

وأشار المصدر إلى أن وحدات أخرى في الجيش واللجان الشعبية دمرت آلية عسكرية في موقع الفريضة بجيزان، بالإضافة إلى دك موقع عسكري في جبل ملحمة بعدد من القذائف المدفعية واشتعال النيران في الموقع.

ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت بالقصف الصاروخي مطرح الخشب وقيادتي الحماد وعليب بنجران بالعديد من القذائف محققة إصابات مباشرة.

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