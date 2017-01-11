خلفان يتنبأ باغتيال دونالد ترامب.. على يد من؟

خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل والتي كانت آخرها اعلانه عن حدث سيجري في مصر قبل ساعات من تفجير الكنيسة البطرسية.. قال هذه المرة في تغريدة.. “قد يتعرض – والله أعلم – الرئيس الأمريكي ترامب لمحاولة اغتيال من قِبل مكسيكي أو أحد مواطني أمريكا الجنوبية…لا أملك معلومات ولكنها توقعات”.

وسخر متابعو خلفان من التغريدة التي أطلقها وجاءت التعليقات على النحو التالي..