خلفان يتنبأ باغتيال دونالد ترامب.. على يد من؟

المشهد اليمني الأول | متابعات
أطلق ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تغريدة توقع فيها تعرض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى محاولة اغتيال من قبل شخص “مكسيكي” أو أحد مواطني أمريكا الجنوبية !!.
خلفان المعروف عنه تغريداته المثيرة للجدل والتي كانت آخرها اعلانه عن حدث سيجري في مصر قبل ساعات من تفجير الكنيسة البطرسية.. قال هذه المرة في تغريدة.. “قد يتعرض – والله أعلم – الرئيس الأمريكي ترامب لمحاولة اغتيال من قِبل مكسيكي أو أحد مواطني أمريكا الجنوبية…لا أملك معلومات ولكنها توقعات”.
وسخر متابعو خلفان من التغريدة التي أطلقها وجاءت التعليقات على النحو التالي..