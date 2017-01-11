الفنانة #بلقيس تعلن انفصالها !!

المشهد اليمني الأول |منوعات
غرّدت النجمة اليمنية بلقيس فتحي،عبر حسابها على “تويتر” بالقول: “أعلن لكم انفصالي التام عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وترقبوا القادم المجنون”،
معلنةً بذلك إنفصالها عن الشركة السعودية التي أنتجت لها أعمالها السابقة وألبومين غنائيين هما “مجنون” و”زي ما أنا”.
بلقيس ورغم قضائها شهر العسل مع زوجها سلطان عبد الحميد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلّا أنّها لم تنقطع عن التواصل مع جمهورها والمتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، ولا سيّما “السناب شات”، حيث ترصد جميع تفاصيل يومياتها.
التعليقات
تعليقات