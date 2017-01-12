المشهد اليمني الأول | خاص

لأول مرة يستخدم العدوان صواريخ سامة في غاراته على حي النهضة بالعاصمة صنعاء .

حيثُ أكد مواطنين للمشهد اليمني الأول، بأنها المرة الأولى التي تقصف المنطقة بصواريخ من هذا النوع، مشيرين بأن تاثير الغازات ما زال حتى الآن .

وأوضحت المصادر، بأنه قد تم اسعاف عدد من المواطنين، جراء استنشاقهم هذه الغازات .

وقد صرح أحد المواطنين للمشهد اليمني الأول، بأن هذه الغارات هي من أشد الغارات التي استهدف بها العدوان الحي، حيث كان تأثيره وصداه بخلاف الغارات السابقة.



وقد حصل المشهد اليمني الأول، على صور توضح إندلاع حريق، جراء القنابل الحارقة والسامة التي ألقاها العدوان في الحي .

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