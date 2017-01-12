المشهد اليمني الأول – خاص

شاهد أروع لقطات قنص جنود سعوديين في الحدود السعودية على يد كتائب يمنية عالية التدريب.

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