الرئيسية الأخبار المحلية شاهد أروع لقطات قنص جنود سعوديين في الحدود السعودية على يد كتائب... الأخبار المحليةفيديوهات شاهد أروع لقطات قنص جنود سعوديين في الحدود السعودية على يد كتائب يمنية عالية التدريب بواسطة شهيد المسيرة - 12/01/2017 669 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول – خاص شاهد أروع لقطات قنص جنود سعوديين في الحدود السعودية على يد كتائب يمنية عالية التدريب. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب لحظات من ضربة قاصمة أفقدت المنافقين شاحنة بأكملها تحمل معدل عيار 37 بصاروخ الكورنيت الفتاك في صرواح مأرب لحظات من قنص جنديين سعوديين في تبة أبو الضبرة جيزان HD استهداف رقابة كرس جوبح في جيزان المحتلة بصاروخ موجة HD لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد