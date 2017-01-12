الرئيسية الأخبار المحلية استهداف رقابة كرس جوبح في جيزان المحتلة بصاروخ موجة HD الأخبار المحليةفيديوهات استهداف رقابة كرس جوبح في جيزان المحتلة بصاروخ موجة HD بواسطة شهيد المسيرة - 12/01/2017 308 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول – خاص وزع الاعلام الحربي مشاهد جديدة لعملية استهداف رقابة كرس جوبح في جيزان المحتلة بصاروخ موجه أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا قتلى وجرحى وخاسائر في العتاد كبيرة. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب لحظات من قنص جنديين سعوديين في تبة أبو الضبرة جيزان HD شاهد أروع لقطات قنص جنود سعوديين في الحدود السعودية على يد كتائب يمنية عالية التدريب هادي:سارق النفط و جلينكور لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد