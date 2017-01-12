المشهد اليمني الأول – خاص

وزع الاعلام الحربي مشاهد جديدة لعملية استهداف رقابة كرس جوبح في جيزان المحتلة بصاروخ موجه أصاب هدفه بدقة عالية مخلفا قتلى وجرحى وخاسائر في العتاد كبيرة.

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