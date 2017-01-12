الرئيسية الأخبار المحلية لحظات من قنص جنديين سعوديين في تبة أبو الضبرة جيزان HD الأخبار المحليةفيديوهات لحظات من قنص جنديين سعوديين في تبة أبو الضبرة جيزان HD بواسطة شهيد المسيرة - 12/01/2017 504 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمن الأول – خاص وزع الأعلام الحربي مشاهد جديدة لعملية لحظات من قنص جنديين سعوديين في تبة أبو الضبرة جيزان . شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب لحظات من ضربة قاصمة أفقدت المنافقين شاحنة بأكملها تحمل معدل عيار 37 بصاروخ الكورنيت الفتاك في صرواح مأرب استهداف رقابة كرس جوبح في جيزان المحتلة بصاروخ موجة HD شاهد أروع لقطات قنص جنود سعوديين في الحدود السعودية على يد كتائب يمنية عالية التدريب لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد