المشهد اليمني الأول| متابعات

عثر الجيش السوري على مواد كيميائية سعودية المصدر، بين مخلفات الجماعات الإرهابية في حلب القديمة حسبما أوردت وكالة سانا السورية.

وذكرت الوكالة، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، أن الجيش عثر أثناء تمشيط الأحياء الشرقية المحررة على مواد كيميائية سعودية المصدر، وهي عبارة عن كبريت وكلور ومواد أولية للحبيبات البلاستيكية، في مخزن للمسلحين في حلب القديمة، كانت تستخدم في صناعة المتفجرات واستهداف المناطق السكنية في حلب.

وكانت الجماعات المسلحة قد استهدفت في الـ 3 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منطقة النيرب ومحيطها بقذائف الهاون التي تحتوي على مادة الكلور، ما أوقع عشرات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين.

وسبق للجماعات المسلحة أن أطلقت قذائف تحوي غازات سامة على الأحياء السكنية في حلب أكثر من مرة، حيث استهدفت حيي الحمدانية وضاحية الأسد بالغازات، ما أدى إلى إصابة 48 شخصا بحالات اختناق، كما أقدمت على إطلاق غازات سامة باتجاه منيان غرب مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق.

كما عثر خبراء إزالة الألغام الروس، أمس، على مخزن لقذائف يدوية الصنع تابعة للمسلحين، قبل انسحابهم من الأحياء الشرقية من مدينة حلب، تكفي لنسف حي بأكمله، فضلا عن عثورهم على ذخائر وأسلحة أمريكية وألمانية وبلغارية الصنع آواخر الشهر الماضي.

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