الدفاع الأوكرانية تكشف عن معلومات صادمة!

المشهد اليمني الأول | متابعات

ردت وزارة الدفاع الأوكرانية على استفسار وسائل إعلام محلية حول خسائر القوات الأوكرانية في جنوب شرق البلاد.

الدفاع إن 63 فردا من أفراد القوات الأوكرانية التي تخوض الصراع المسلح ضد قوات جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية في منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد، قضوا منتحرين، بينما توفي 58 فردا بسبب الأمراض. ووصف صحفي جريدة “أوكراينسكايا برافدا” المعلومات التي أعلنتها وزارة الدفاع بـ”الصادمة”. وجاء في تغريدة الصحفي أليكسي براتوشاك على حسابه الخاص في “فيسبوك”: “إنها أرقام صادمة…كيف أمكن للمصابين بالأمراض المميتة أن يشاركوا في العملية العسكرية…”. وذكر الصحفي الأوكراني، نقلا عن وزارة الدفاع أن 211 عسكرياً قُتلوا في ساحة المعركة في جنوب شرق البلاد، في حين لقي 256عسكريا مصرعهم خارج ساحة المعركة. وتواصل القوات الأوكرنية الحملة العسكرية في منطقة دونباس منذ عام 2014، بعدما أيّد سكان المنطقة قيام جمهوريتين شعبيتين في إقليمهم.

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