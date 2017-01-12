والد هذه الطفلة صُدِمَ مما رآه في هذا الفيديو!

المشهد اليمني الأول |منوعات

صُدِمَ رجلٌ مما شاهده في تسجيلات كاميرا مراقبة وضعها في غرفة طفلته، وفي بعض أنحاء المنزل، بعدما أخبرته بوجود شيء يزعجها.

وظهرت الطفلة وهي تلعب بدميتها في غرفتها، فيما توجد دمية أخرى على مسافة قريبة منها، وفجأة بدأت رأس تلك الدمية تتحرك من تلقاء نفسها، واستمرت الطفلة في اللعب دون أن تنتبه إلى ما يدور بجانبها. بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. وفي لقطة أخرى ظهرت الطفلة وهي ترسم على بعض الأوراق في غرفة المعيشة، وفجأة بدأت الأوراق الموجودة أمامها تتطاير، وأصيبت الطفلة بالفزع وسارعت بالفرار من المكان، لكن الأوراق استمرت في التطاير من تلقاء نفسها، لكن بقوة أكبر، قبل أن تتحرك الطاولة الموجودة في غرفة الجلوس من مكانها. ورأى بعض مشاهدي الفيديو أنه مفبرك، وأن والد الطفلة قام بترويعها فقط كي يحقق ذلك الفيديو مشاهدات كثيرة، فيما أكد آخرون على أنه يعد دليلا على وجود أمر خارق للطبيعية في ذلك المنزل.

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