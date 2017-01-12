اليمن وروسيا وبحث في مجالات التعاون العسكري “تفاصيل “

المشهد اليمني الأول | صنعاء
بحث وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي مع القائم بأعمال السفير الروسي بصنعاء اندريه تشرنوفول، اليوم الخميس، مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين الصديقين في شتى المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين والجيشين اليمني والروسي.
وأكد وزير الدفاع أن الشعب اليمني وقيادته السياسية والعسكرية تنظر بعين التقدير والاحترام لكل الجهود التي تبذلها روسيا الاتحادية وقيادتها السياسية الحكيمة في رفع المعاناة عن الشعب اليمني وإحلال السلام وإيقاف نزيف الدماء.
وعبر وزير الدفاع عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لدور روسيا الاتحادية في دعم السلام والاستقرار العالمي وجهودها في إرساء قيم جديدة وعادلة في المجتمع الدولي.
مشيدا بدور روسيا الاتحادية الصديقة المتميزة ومساندتها الفعالة للشعب اليمني في محنته وحصاره الجائر من تحالف العدوان.
ومن جانبه جدد القائم بأعمال سفارة جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة لدى بلادنا دعم حكومة بلاده على المستويين الشعبي والدولي من أجل إحلال السلام في اليمن.
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