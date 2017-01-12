المشهد اليمني الأول _ متابعات

ضبطت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية اليوم الخميس في عمليتين منفصلتين كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة بمحافظة عمران وكميات كبيرة من مادة البارود في أمانة العاصمة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” عن مصدر أمني أنه تم ضبط أكثر من 12 ألف طلقة رصاص و كميات من الأسلحة المتنوعة في عمليتين منفصلتين في ريدة وسفيان بمحافظة عمران.

وأشار المصدر إلى أن أفراد الأمن واللجان الشعبية المتواجدين في إحدى النقاط الأمنية بمنطقة ريدة ضبطوا كمية من الأسلحة والذخيرة على متن سيارة هايلوكس غمارتين كان يستقلها ثلاثة أشخاص ، فيما تم ضبط كمية أخرى من الأسلحة والذخائر المتنوعة في نقطة العبلة الأمنية بمنطقة سفيان على متن سيارة هايلوكس يستقلها شخص واحد .

ولفت إلى أن الأسلحة والذخائر التي تم ضبطها كانت متوجهة إلى مدينة عمران و تم التحفظ عليها مع الأشخاص والسيارتين للإجراءات القانونية.

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