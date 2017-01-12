المشهد اليمني الأول _ متابعات

قال رئيس اليمن السابق رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن الزعيم علي عبد الله صالح ان مشاهد القصف الذي ارتكبه طيران العدوان السعودي بحق مدرسة الفللاح في نهم .. ومشاهد مقتل استشهاد الطفلة اشراق في المدرسة جعل قلبه يقطر دماً ,,

كان قد زار عضو مجلس العموم البريطاني اندرو ميتشل والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى اليمن جيمي ماكجولدريك يوم امس محافظة صعدة ضمن زيارته إلى اليمن للإطلاع على الوضع الإنساني والتطورات السياسية، وكان في استقباله محافظ المحافظة محمد جابر عوض وعدد من وكلاء المحافظة ومسؤولي السلطة المحلية ،