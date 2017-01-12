صور مروعة لمجزرة آل مشعشع في محافظة الحديدة

المشهد اليمني الأول |الحديدة
استشهد اليوم الخميس أربع نساء وثلاثة أطفال من أسرة واحدة في غارة لطيران العدوان استهدفت منزلا في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقية في محافظة الحديدة.
مصدر محلي أكد أن الغارة استهدفت منزل المواطن جماعي مشعشع وقضى فيها 4 نساء 3 أطفال أحدهم لم يتجاوز العامين.
وأوضح المصدر أن جميع ضحايا الغارة من أسرة واحدة، لافتا إلى أن صاحب المنزل قد نجا مع طفل واحد بعناية إلهية.
وماحدث للأسرة جريمة جديدة يرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني تحت مرأى ومسمع من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يشكل مظلة للنظام السعودي لاستمرار جرائمه منذ ما يقارب العامين