صعدوا وسترون كيف سيثمر تصعيدكم تراجعا وانحسارا للعدوان

ان هذه الجريمة وغيرها من مئات الجرائم من نوعها والموثقة بالصوت ولصورة الحية تدعوا بلسان حالها الجبهة الاعلامية الى تصعيد حملاتها الهجومية لتعرية العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي الذي تجاوز كل حد في ارتكاب جرائم قتل النساء والاطفال وكونوا على يقين ان تصعيدكم السابق قد ترك اثره وهو اليوم سيترك أثره أكثر الا ترون كيف هم حريصون على تفادي كشف سؤاتهم امام الرأي العام فيرسلون الرسل الى اليمن لتلميع صورهم القبيحة االكالحة بما أرتكبوه من جرائم القتل لابناء الشعب اليمني وخاصة جرائم قتل النساء والاطفال. .