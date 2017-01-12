صعدوا وسترون كيف سيثمر تصعيدكم تراجعا وانحسارا للعدوان
الى الجبهة الاعلامية صعدوا بكل الوسائل والقوالب الاعلامية حملة هجومية لتعرية لعدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي الذي مرد على قتل النساء والاطفال.
ومن أخر جرائم العدوان الأمريكي البريطاني الصهيو سعودي ..استشهاد 3 نساء و4 أطفال في مجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان الأمريكي السعودي إثر غارة شنها على منزل مواطن في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في محافظة الحديدة.
ان هذه الجريمة وغيرها من مئات الجرائم من نوعها والموثقة بالصوت ولصورة الحية تدعوا بلسان حالها الجبهة الاعلامية الى تصعيد حملاتها الهجومية لتعرية العدوان الأمريكي الصهيوني البريطاني السعودي الذي تجاوز كل حد في ارتكاب جرائم قتل النساء والاطفال وكونوا على يقين ان تصعيدكم السابق قد ترك اثره وهو اليوم سيترك أثره أكثر الا ترون كيف هم حريصون على تفادي كشف سؤاتهم امام الرأي العام فيرسلون الرسل الى اليمن لتلميع صورهم القبيحة االكالحة بما أرتكبوه من جرائم القتل لابناء الشعب اليمني وخاصة جرائم قتل النساء والاطفال. .
صعدوا يا جنود وقيادات جبهتنا الاعلامية وسترون كيف سيثمر تصعيدكم تراجعا وانحسارا للعدوان بشكل كبير ليس على مستوى مواصلة ارتكاب الجرائم بل وعلى كافة المجالات العدوانية.
بقلم محمد فايع