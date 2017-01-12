مالذي لاتعرفه عن بنت الماسون توكل كرمان ؟ قراءة في ” السي.في CV ” المعلن

كثيرة هي الجوائز والمنح واللقات والدعوات العالمية والسفريات المكوكية من محفل الى محفل ومن مهرجان الى أخر وفي ظرف قياسي جدا صارت بنت مأسون توكل كرمان الجوكر العالمي رقم واحد في الشرق الأوسط ليس هذا الأمر مجرد ادعاء كاذب او مبالغه فضفاضة فالعمل التي تقوم به هذه الحرباء الصهيونية لم يعد خافيا ولا يستطيع احد إنكاره وكما هي تركيا ” الأخوان “حاملة المشروع الصهيوني وجسر العبور الإسرائيلي الى المجتمع العربي.. وكان من الطبيعي جدا ان تكون أنقرة هي الجحر الأجمل التي اتخذته هذه النموذج المخابراتي مقرا لها لتطلق من هناك سمومها على الوطن العربي واليمن خصوصا لن نطيل الحديث مطول لكن سنستعرض وبسرعة حجم التلميع القياسي التي تتخذه المخابرات العالمية لتلمع نماذجها لتقدمهم للمجتمع .

1_حازت توكل كرمان على جائزة نوبل للسلام للعام 2011 بالتقاسم مع الرئيسة الليبيرية إلين جونسون سيرليف والناشطة الليبيرية ليما غوبوي، وبهذه الجائزة أصبحت توكل خامس للعلم ان احد هاتان النسوة ضلت تناضل من اجل شعبها من قبل ان تكون على ظهر الوجود و الآخرة قامت بإنهاء حرب اهلية طاحنه في موطنها فما فعلت بنت مأسون غير جلب الدمار لييمن والمنطقة !

2_شخصية عربية وأول امرأة عربية تحصل على جائزة نوبل، من الطبيعي جدا ان تكون كذلك مع وجود عشرات الآلاف من المناضلات الحقيقيات الا انها تنحدر تنظيم الإخوان بريطاني المنشأ كما تعلمون وهذه الميزة الأساسية مع ظهور حروب الجيل الرابع .

3_اختارتها مجلة التايم الأمريكية في المرتبة الأولى لأكثر النساء ثورية في التاريخ. اكثر ثورية في التاريخ… نعم التايمز الأمريكية ركزوا.

4_حصلت على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة البرتا في كندا عام 2012. يعني الان ضروري تدعو لها الدكتورة توكل حتى وان كانت الدرجة فخرية جزاء عملها المتقن ايضا كندا هي مصنع التخابر العالمي ومكان صقل النماذج فهي اكبر بلد في العالم تنشط فيه منظمات الهجرة ذات المنشئ الصهيوني !

5_حصلت على جائزة الشجاعة من السفارة الأمريكية وما يمدح العروس الا أمه !

6_وتم اختيارها كأحد سبع نساء أحدثن تغيير في العالم من قبل منظمة مراسلون بلا حدود. تم تكريمها كأحد النساء الرائدات من قبل وزارة الثقافة اليمنية.

بالطبع فقولبت فكر المجتمع واستنساخه وحل ثقافته تغيير هائل فمن يغير ارث التاريخ بعدة سنوات بالفعل هو مغير كإرثي !

7_تم اختيارها في المركز الأول ضمن قائمة أفضل 100 مفكر في العالم من قبل مجلة فورين بوليسي. وللمصداقية إبليس بعد ما شاف افكارها قرر ياخذ عندها كورس تطوير الذات !

8_مستشارة شرفية لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس منذ مايو 2012.

لا غرابة فحزب النهضة التونسي هو النموذج المدني “العلماني ” لتنظيم الإخوان الماسوني العالمي الخلاصة في اقل من خمس دقائق يستطيع المهتم وعن طريق محرك البحث جوجل ومن خلال CV ان يحصل على ما هو اسوء من هذا بكثير بكثير وبالطبع ما خفي منه كان الأعظم..! ويستطيع بقليل من التأمل فقط في مراقبة تحركاتها ان يعلم تماما حجم الدور المخابراتي التي تقوم به هذه المأسونية ومدى اثر مخططتها الصهيونية الكارثية على شعوب المنطقة واليمن بشكل خاص .

بقلم الباهوت الخضر

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