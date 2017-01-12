المشهد اليمني الأول| خاص

هاجم تنظيم القاعدة التكفيري مساء الخميس 12 يناير/ كانون ثاني تجمعا لما يسمى بقوات الحزام الأمني في لودر بمحافظة أبين.

واستهدف الهجوم تجمعا بجبل يسوف شرق المدينة، وقال سكان محليون ان إشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين.

فيما لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا .

وتشهد المحافظات الجنوبية فوضى امنية عارمة واغتيالات بالجملة في إطار الصراع الدائر بين أزلام العدوان وانتشار كبير للجماعات التكفيرية نتيجة دعمها وتسليحها وإيجاد غطاء سياسي وعسكري لها في المحافظات الجنوبية .

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