تفجير انتحاري يوقع 8 شهداء و6 جرحى في دمشق

المشهد اليمني الأول |سوريا
سقط عدد من الشهداء والجرحى، في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس، جراء تفجير انتحاري في العاصمة السورية دمشق.
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر بشرطة دمشق أن 7 شهداء من المدنيين سقطوا وأصيب 3 آخرون عندما فجر انتحاري نفسه بواسطة حزام ناسف في حي كفر سوسة، قبل أن تفيد السلطات السورية بارتفاع الضحايا إلى 8 شهداء و6 جرحى.
وأوردت مصادر إعلامية سورية معلومات تفيد أن الانتحاري اقتحم تجمعا للمواطنين في حارة الحمرية خلف نادي المحافظة بكفرسوسة وقام بتفجير نفسه وسطهم.
وأشارت المصادر إلى أن سيارات الإسعاف هرعت لمكان التفجير وقامت بنقل جثث الجرحى وإسعاف المصابين إلى مستشفى الأندلس بدمشق.
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