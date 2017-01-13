(إسرائيل) تقصف مطار «المزة» في دمشق للمرة الثانية

المشهد اليمني الأول | دمشق

قصفت (إسرائيل) بعدة صواريخ، اليوم الجمعة، مطار «المزة» العسكري غربي العاصمة دمشق.

وقال مصدر عسكري سوري تابع لقوات الرئيس السوري «بشار الأسد»، إن «طيران العدو (الإسرائيلي) أقدم عند الساعة 00.25 بعد منتصف الليل على إطلاق عدة صواريخ من شمال بحيرة طبريا سقطت في محيط مطار المزة ما أدى الى نشوب حريق في المكان».

وأضاف المصدر، أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحذر العدو الإسرائيلي من تداعيات هذا الاعتداء السافر وتؤكد استمرار حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه وبتر الأذرع التي تقف وراءه»، بحسب وكالة «سانا» السورية الرسمية.

ولم يكشف المصدر عما إذا كانت هناك إصابات أو خسائر في الأرواح لكنه قال إن الصواريخ تسببت في نشوب حرائق كبيرة.

يعد هذا القصف (الإسرائيلي) لمطار المزة العسكري هو الثاني في أقل من شهرين، إذ استهدف بصواريخ «أرض-أرض» فجر الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت تقارير إعلامية حينها إن القصف طال مدرج المطار، بالإضافة إلى مقر قيادة عمليات الفرقة الرابعة داخل المطار، ما أدى إلى اشتعال النيران.