المشهد اليمني الأول| متابعات

إنطلقت قبل قليل حملة تغريدات شعبية كبرى ضد استمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الغاشم بالأسلحة الأمريكية والبريطانية والتي حصدت عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني بين شهيد وجريح ولا تزال مستمرة حتى اللحظة .

القائمون على الحملة أكدوا أن عامين من العدوان الإجرامي الغاشم والأسلحة الأمريكية والبريطانية لا زالت تصب على رؤوس اليمنيين في ظل صمت دولي وأممي مخزي تجاه آلاف الجرائم والمجازر التي تربو على جرائم الحرب خسة ودناءة وإجراما .