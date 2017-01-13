المشهد اليمني الأول| متابعات
إنطلقت قبل قليل حملة تغريدات شعبية كبرى ضد استمرار جرائم العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الغاشم بالأسلحة الأمريكية والبريطانية والتي حصدت عشرات الآلاف من أبناء الشعب اليمني بين شهيد وجريح ولا تزال مستمرة حتى اللحظة .
القائمون على الحملة أكدوا أن عامين من العدوان الإجرامي الغاشم والأسلحة الأمريكية والبريطانية لا زالت تصب على رؤوس اليمنيين في ظل صمت دولي وأممي مخزي تجاه آلاف الجرائم والمجازر التي تربو على جرائم الحرب خسة ودناءة وإجراما .
ودعا القائمون على الحملة جميع الأحرار من الداخل والخارج المشاركة الفاعلة لكشف استمرار النظامين الأمريكي والبريطاني بدعم النظام السعودي المجرم بالأسلحة المحرمة لاستخدامها ضد أبناء الشعب اليمني في قراهم ومساجدهم ومدارسهم وأسواقهم وفي كل مقومات حياتهم ، والتي ستبدأ 09:00 بتوقيت العاصمة صنعاء .
ونشر القائمون رابط البنك للتغريد الذاتي: