فلتخرس الدول في حضرة اليمن

فلتخرس جميع دول العدوان في حضرة اليمن… نقول للسعودية: من أنتم حتى تتجرئوا على اليمن ؟! أنتم لاشيء لاتاريخ ولاإنسان ولافكر .

إنعدام هويه وإنعدام وجود قبل ثلاثمائة سنه ماذا كان إسمكم ؟!

وبعد هذا العدوان وزوال أسرة بني سعود ماذا سيكون إسمكم؟! هل نقول كانوا سابقاً بدون إسم ولاحقا هم أتباع لأسرة سعود!! هو الافلاس في كل شيء .

وهكذا هي جميع دويلات الخليج مجرد هويه لأنظمة حكم .. هناك فراغ في الفكر والهويه والتاريخ… ماذا كانت هوية الإمارات؟! مجرد نظام للحكم أين هويتكم .

لاوجود لأن ليس لكم وجود أصلاً.. هم مجرد أتباع لأنظمه تحكمهم وتستعبدتهم ..

فعلا هناك أزمه حقيقه لهويتكم سابقاً ولاحقاً بعد هذا العدوان!!! وا أسفاه على يمن تكالب عليها إخوتها..تكالبوا على منبع العرب على أصل العرب ..على بلد الإيمان والحكمة، على أنصار رسول الله، على من لهم ركناً في الكعبة، على أول من سكنوا مكة.

على من لهم سورتان في القرآن ..على من لهم في السماء نجماً.. على من تاريخهم عظيم وحاضرهم أعظم .. فليخرص العدوان في حضرة أبناء اليمن.. رجال الرجال من يد الله معهم تضرب وتنكل هذا العدوان ..فلتخرص الدول وليخرص العالم في حضرة اليمن.

بقلم وفاء الكبسي

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