شاهد… تصميم جديد للمظلة يقلب المفاهيم

المشهد اليمني الأول | منوعات
KAZbrella هي أول مظلة خالية من المتاعب. وتظهر هذه المظلة التصميم الكلاسيكي الخاطئ الذي اعتدنا عليه طوال السنين.
فقد عمد شخص ما على عكس تصميم المظلة التقليدي، لتتماشى ومتطلبات الناس وتبين من خلال تجربتها أنها تعمل بشكل جيد.
وتتميز المظلة بأنها تفتح من الداخل الى الخارج ما يسهل التحكم بها من ناحية فتحها وإغلاقها، خصوصا في الأماكن الضيقة، وعند ركوب السيارة أو عند تواجدك بين حشد من الناس.
إضافة الى ذلك، إن تصميمها الجديد يترك الجانب المبلل والرطب من المظلة في الداخل عند إغلاقها. كما أنّها مصممة خصيصا للبقاء متينة في الرياح القوية.
اذا هل تكون هذه المظلة الاولى الخالية من المتاعب؟