المشهد اليمني الأول| صنعاء

طالبات في كلية الصيدلة بجامعة صنعاء يستخلصون من نبات الصبار علاج للجروح.

 

 

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