الرئيسية الأخبار المحلية طالبات في كلية الصيدلة بجامعة صنعاء يستخلصون من نبات الصبار علاج للجروح الأخبار المحليةفيديوهات طالبات في كلية الصيدلة بجامعة صنعاء يستخلصون من نبات الصبار علاج للجروح بواسطة اليمن - 14/01/2017 813 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| صنعاء طالبات في كلية الصيدلة بجامعة صنعاء يستخلصون من نبات الصبار علاج للجروح. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب ماذا يحدث في غار حراء كل ليلة؟ صادم جدا..تل أبيب تنفق “مبالغ كبيرة” على شراء الخنازير..ماذا تفعل بها؟!! السلطة المحلية بتعز تدين مجزرة العدوان بمصنع الطلاء كيميكو والمواطنين بمديرية التعزية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد