المشهد اليمني الأول| صعدة

أُم من صعدة دُمر منزلها واستشهد أربعة من أبنائها .. شاهد ماذا قالت ؟

 

 

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