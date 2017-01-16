الرئيسية الأخبار المحلية أُم من صعدة دُمر منزلها واستشهد أربعة من أبنائها .. شاهد ماذا... الأخبار المحليةفيديوهات أُم من صعدة دُمر منزلها واستشهد أربعة من أبنائها .. شاهد ماذا قالت ؟ بواسطة اليمن - 16/01/2017 1439 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| صعدة أُم من صعدة دُمر منزلها واستشهد أربعة من أبنائها .. شاهد ماذا قالت ؟ شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب طلاب المدارس ينددون بمذابح السعودية ضد الطلاب في مدارس اليمن شاهد معاناة المواليد في مستشفى السبعين بصنعاء نتيجة استخدام العدوان الأسلحة المحرمة دولياً شاهد إرتقاء 4 شهداء ضحايا مجزرة السعودية بحق المسافرين بمديرية موزع في تعز لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد