المشهد اليمني الأول| متابعات

آثار مدمرة لحصار العدوان على اليمن وحرمان من أبسط مقومات العيش في محافظة المحويت.

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