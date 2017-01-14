الرئيسية الأخبار المحلية آثار مدمرة لحصار العدوان على اليمن وحرمان من أبسط مقومات العيش في... الأخبار المحليةفيديوهات آثار مدمرة لحصار العدوان على اليمن وحرمان من أبسط مقومات العيش في محافظة المحويت بواسطة اليمن - 14/01/2017 742 0 حصة في الفيسبوك تغرد على تويتر المشهد اليمني الأول| متابعات آثار مدمرة لحصار العدوان على اليمن وحرمان من أبسط مقومات العيش في محافظة المحويت. شارك عبرTelegramWhatsAppالتعليقات تعليقات مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب ماذا يحدث في غار حراء كل ليلة؟ صادم جدا..تل أبيب تنفق “مبالغ كبيرة” على شراء الخنازير..ماذا تفعل بها؟!! السلطة المحلية بتعز تدين مجزرة العدوان بمصنع الطلاء كيميكو والمواطنين بمديرية التعزية لا تعليقات اترك رد إلغاء الرد