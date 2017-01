هذا هو السبب الحقيقي لمنع الطائرت من التحليق فوق الكعبة

المشهد اليمني الأول |متابعات

نشر الطيار حسن الغامدي، أحد المختصين بشؤون الطيران، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يكشف من خلاله أسباب منع تحليق الطائرات فوق الحرم المكي.

ولفت الغامدي، بحسب ما نقل موقع “عين حائل” السعودي، إلى المعلومات الخاطئة المنشورة على مواقع “السوشيال ميديا” بشأن عدم تحليق الطائرات فوق الحرم المكي. وذكر الغامدي جانبًا من هذه المعلومات الخاطئة المتمثلة في وجود مجال مغناطيسي فوق الكعبة، ووجود فراغ هوائي فوق الحرم، والتي تمنع وجود حركة طيران فوقها. وأكد الغامدي أن السبب الحقيقي لعدم الطيران فوق الكعبة هو، أن مكة تقع في منطقة جبلية ما يترك الصوت اثرا سيئا على المؤدين لمناسك الحج والعمرة، والسبب الآخر هو وجود بعض من غير المسلمين في هذه الطائرات بما لا يليق لهم المرور فوق هذه البقعة المباركة. المصدر : القدس العربي

